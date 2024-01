Aspirapolvere senza fili 6 in 1 con 110 EURO di sconto su Amazon

Se stavate cercando un aspirapolvere molto versatile, in grado di essere assemblato in più modalità, ecco quello di Yisora. Il prodotto, ovviamente senza fili, garantisce un’ottima autonomia e grandi prestazioni.

Questo prodotto arriva oggi con un grande sconto su Amazon, che può essere attivato spuntando la casella del coupon da 110 € e premendo sul tasto per risparmiare il 50% direttamente più in basso. In questo modo il costo finale sarà di 89,99 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida entro mercoledì.

Aspirapolvere Yisora su Amazon in sconto, le specifiche

Un aspirapolvere di questo genere possiede molteplici capacità che sono in grado di mettere dietro tantissime altre soluzioni. Gli utenti tendono a scegliere questo prodotto per via della sua grande leggerezza ma anche della sua potenza, quantificabile in ben 20.000 Pa di aspirazione.

Ovviamente sono due le modalità di aspirazione e il massimo dell’autonomia sarà di 40 minuti. Oltre a questo, può essere assemblato in varie modalità per aspirare residui in ogni posto. Quello che sorprende dunque è la grande qualità costruttiva, pur avendo un prezzo esiguo.

Qualche giorno fa era già comparsa per la prima volta in sconto, anche se con un’altra formula. Trattandosi di una scopa elettrica, o di una aspirapolvere che dir si voglia, di altissimo livello, abbiamo ritenuto opportuno riproporre lo sconto. Oggi su Amazon questo prodotto torna al prezzo minimo garantito, ovvero quello di 89,99 €. Per applicarlo, sul celebre sito e-commerce bisogna sia cliccare sulla spunta del coupon da 110 € che, sotto, sul tasto utile per risparmiare un ulteriore 50%.

In questo modo potrete far sì che l’aspirapolvere arrivi a casa vostra entro mercoledì con il prezzo minimo storico. Ovviamente ci saranno anche due anni di garanzia a disposizione e il periodo di reso gratuito di ben 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.