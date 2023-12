Aspirapolvere senza fili con accessori: DOPPIO SCONTO Amazon

L’aspirapolvere senza fili è ormai un must-have, ma solo occasionalmente è possibile mettere a segno dei veri e propri affari. Quel momento è arrivato, perché l’elettrodomestico di Tasvac che all’occorrenza diventa anche un aspirabriciole, oggi costa solo 84,99€ grazie alla ottima promo Amazon. Oltre allo sconto del 53% già visibile nella pagina, infatti, se ne ottiene un secondo di 10€ applicando manualmente il coupon.

Meno di 90€ per un aspirapolvere senza fili con luce LED e autonomia di 40 minuti

Per chi non lo conoscesse, TASVAC è un marchio emergente di aspirapolvere senza fili che offre articoli buona qualità a prezzi competitivi. Quello oggi in super sconto è dotato di un motore digitale brushless che genera un’aspirazione potente di 20 kPa, sufficiente per rimuovere polvere, detriti e peli di animali domestici da qualsiasi tipo di superficie. Il motore è anche più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai motori tradizionali, offrendo un’autonomia fino a 40 minuti in modalità normale.

L’aspirapolvere è dotato di un sistema di filtraggio a tre stadi che cattura il 99,97% delle particelle microscopiche, tra cui allergeni e batteri. Il sistema di filtraggio è facile da pulire e si può lavare in lavastoviglie.

L’elettrodomestico dotato di una serie di accessori che lo rendono versatile per una varietà di applicazioni. In confezione troviamo infatti:

Una spazzola per pavimenti a rullo

Una spazzola per tappeti

Una spazzola per fessure

Un beccuccio per la pulizia di mobili e superfici delicate

L’aspirapolvere con asta pieghevole di TASVAC è facile da usare e da pulire, ed è anche molto leggero: solo 1,36 Kg. Integra una batteria ricaricabile da 2200mah che – come detto – garantisce circa 40 minuti di autonomia. All’interno della confezione è ovviamente inclusa anche la base di ricarica (da installare su una parete).

Ricorda che per ottenere il massimo sconto devi applicare manualmente il coupon. Solo in questo modo è possibile completare l’acquisto a 84,99€ (anziché 200€).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.