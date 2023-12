Aspirapolvere senza fili Samsung: 100 euro IN MENO su Amazon!

Sei alla ricerca di un buon aspirapolvere per la tua nuova casa o per sostituire quello ormai vecchio? Ne vuoi uno facile e comodo da usare e magari anche ad un prezzo ragionevole? Perfetto abbiamo proprio quello che ti serve. Oggi su Amazon puoi acquistare l’aspirapolvere senza fili firmato Samsung risparmiando ben 100 euro!

Inoltre, grazie al servizio Cofidis, hai la possibilità di dilazionare la spesa e pagare il tuo nuovo elettrodomestico in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Aspirapolvere senza fili Samsung: comodo, pratico e facilissimo da usare ogni giorno!

Aspirapolvere senza fili Jet 70 Turbo con 150W di potenza, dotato di spazzola Turbo Action presenta fino a 40 minuti di autonomia. Il filtro per polveri ultra-fini trattiene fino al 99,999% della micro-polvere, compresi gli allergeni e le particelle più piccole come polline o spore di muffa.

Con la sua elevata capacità (2000 mAh), la batteria di questo aspirapolvere può lavorare fino a 40 minuti. E se vuoi pulire per 80 minuti consecutivi, puoi sostituire la batteria con una di ricambio. La spazzola Turbo motorizzata rimuove sporco, capelli e polvere sottile intrappolati in tappeti e pavimenti. Le setole entrano in profondità in tappeti e fenditure per una pulizia complete, anche delle particelle più sottili.

Ricevi tutta una serie di accessori specifici e utilissimi per la pulizia delle varie parti della tua casa. Infine presenta una base 2 in 1: puoi riporre la tua scopa elettrica e allo stesso tempo ricaricarne la batteria. Il supporto si adatta facilmente a qualsiasi spazio e per ridurre al minimo l’ingombro può anche essere montato a parete.

Prendilo ora su Amazon e risparmi 100 euro!

