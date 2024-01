Assistant with Bard arriverà presto su Google Pixel

Google ha annunciato Assistant with Bard a ottobre 2023 e poco dopo lo ha reso disponibile ai primi tester. Tuttavia, nel corso di queste settimane, l’azienda di Mountain View non aveva rilasciato ulteriori dettagli in merito al suo arrivo. Tuttavia, nelle scorse ore, l’assistente digitale dotato di intelligenza artificiale conversazionale è stato avvistato all’interno dell’app Pixel Tips. Ciò potrebbe rivelare qualcosa in più sulla sua possibile data di uscita e sui dispositivi in cui tale strumento verrà implementato. A rivelarlo è stato il leaker Nail_Sadykov, con un post sul proprio account X. Sadykov mostra infatti una demo di Assistant With Bard con alcune funzionalità del nuovo assistente. La demo ufficiale nell’app Pixel Tips mostra nel dettaglio come funzionerà Assistant with Bard, confermando le indiscrezioni pubblicate da altri leaker a inizio mese.

Here is official Google's demo-video of Assistant with Bard for Pixel Tips app So maybe we will see it in the next Pixel Feature Drop ? https://t.co/oPr7uEzx8R pic.twitter.com/XsDYIDROHV — Наиль Садыков (@Nail_Sadykov) January 28, 2024

Assistant with Bard: in arrivo su tutti i Pixel moderni, esclusi Fold e Tablet

Il giornalista di Android Authority, Mishaal Rahman, ha inoltre osservato che la demo di Assistant with Bard nell’app Pixel Tips suggerisce anche che potrebbe far parte del Pixel Feature Drop di marzo 2024. Ciò significa che, con buona probabilità, gli utenti Pixel potranno già provare la nuova app già nelle prossime settimane. Inoltre, il nuovo assistente AI dovrebbe essere limitato ai telefoni Pixel basati su Tensor, ovvero ai dispositivi Pixel 6 e versioni successive. Curiosamente, Rahman nota che Pixel Fold, Pixel Tablet e il presunto Pixel Fold 2 non dovrebbero supportare il nuovo assistente di Google. Detto questo, Rahman nota che si tratta ancora di indiscrezioni e, per tale ragione, potrebbero essere errate. Sarebbe infatti strano per Google implementare Assistant con Bard su tutti i moderni Pixel basati su Tensor e tralasciare Pixel Fold e Pixel Tablet.

Ad oggi l’azienda di Mountain View non ha confermato o smentito i rumors che circolano sulla prossima versione del suo assistente digitale. Tuttavia, se le previsioni di Rahman dovessero risultare esatte, il nuovo strumento AI di Google dovrebbe vedere ufficialmente la luce fra poco più di un mese.