ASUS Chromebook da 14" a soli 219 € al Black Friday Amazon

Uno dei migliori sconti disponibili oggi su Amazon durante il Black Friday, riguarda certamente il Chromebook di ASUS. Questo prodotto, molto bello da vedere e anche performante al punto giusto, vanta oggi un prezzo più basso del solito.

Il computer è disponibile con uno sconto pari al 12% e con due anni di garanzia ad un prezzo di soli 219 € oggi.

Il miglior Chromebook per prezzo e qualità è quello di ASUS

Questo particolare computer racchiude al suo interno un display davvero eccezionale, da ben 14″ di ampiezza con un’ottima risoluzione. Chi sceglie il Chromebook di ASUS può infatti fare affidamento su uno schermo antiriflesso in full HD a 1920 × 1080 pixel, in modo da ottenere immagini coinvolgenti e molto fedeli alla realtà in termini di colori.

A bordo il processore è un Intel Celeron N4500, ottimo per il sistema operativo ChromeOS; offre prestazioni eccezionali sia per quanto riguarda l’esperienza di utilizzo che per quanto riguarda l’efficienza energetica. In combinazione con questo processore, ecco una memoria RAM da 4 GB con di fianco una memoria interna eMMC da 128 GB.

Ciò che incarna alla grande lo spirito del Chromebook è la trasportabilità. Quello di ASUS è un PC portatile molto leggero e sottile, aspetto che ne favorisce il trasporto. Gli aggiornamenti ovviamente saranno automatici e ci sarà una protezione antivirus integrata.

Gli utenti che sono interessati ad acquistare un portatile di questo genere, oggi possono andare praticamente a nozze con il prezzo proposto da Amazon. L’azienda infatti mostra il Chromebook di ASUS ad un prezzo di soli 219 € grazie al 12% di sconto. Sono disponibili come sempre due anni di garanzia e la spedizione rapida a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.