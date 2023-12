ASUS Chromebook Plus, il notebook scende del 22% su Amazon

Sono diversi gli aspetti che decretano un computer performante, con gli utenti che spesso non sanno come valutare il prodotto che hanno davanti. Innanzitutto un buon portatile deve essere leggero e deve avere un discreto display. Oltre a questo, il sistema operativo deve girare bene, in modo da non fornire lag e problemi legati alla fluidità. Questo identikit corrisponde perfettamente all’ASUS Chromebook Plus, dispositivo in grado di concedere svariate possibilità.

Innanzitutto parliamo di un Chromebook e quindi di fluidità assicurata. Il sistema operativo ChromeOS è leggerissimo e non servono specifiche hardware astruse per farlo girare alla grande. L’ASUS Chromebook Plus però vuole mostrarsi ancor migliore ed è per questo che al suo interno ha un ottimo processore.

Venendo al dunque, oggi il computer è in sconto su Amazon con il 22% in meno, per un totale di soli 349 €.

ASUS Chromebook Plus, le specifiche tecniche

Partendo da uno schermo da 14″ in risoluzione full HD, questo ASUS Chromebook Plus dimostra già gran parte delle sue qualità. All’interno troviamo 8 GB di RAM e 128 GB di memoria UFS, il preludio a quello che è il processore: ecco un Intel Core i3-1215U, ottimo sia dal punto di vista delle prestazioni che dell’efficienza energetica. Con specifiche del genere, ChromeOS non potrà che girare bene.

Se non ci avevate pensato, ora avete il regalo di Natale perfetto da farvi o da fare: è il Chromebook Plus di ASUS.

