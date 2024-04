ASUS ROG Ally: gioca OVUNQUE alla massima potenza (-23%)

L’ASUS ROG Ally è una console portatile che offre ai gamer un’esperienza di gioco potente in qualsiasi momento e luogo. Oggi la configurazione con il processore AMD Ryzen Z1 Extreme è proposta su Amazon al prezzo scontato di 612 euro, spedizione compresa. Un bel risparmio se si considera che il prezzo di listino è di 799 euro.

ASUS Rog Ally: la console portatile per giocare ovunque al massimo della potenza

La console ha un design ergonomico che la rende comodo da impugnare. I pulsanti sono ben posizionati e facili da raggiungere, mentre i joystick e i trigger offrono un controllo preciso e reattivo. Non manca poi un supporto posteriore regolabile che permette di giocare in diverse posizioni.

Il motore della ASUS ROG Ally è il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, ben supportato da 16GB di RAM DDR5 e dalla Radeon Navi3. Questa configurazione hardware garantisce prestazioni eccellenti in grado di eseguire i giochi più recenti con dettagli elevati e frame rate elevati. Inoltre, l’unità SSD PCIe da 512GB offre tempi di caricamento rapidi e ampio spazi di archiviazione.

La console è dotata di un display touchscreen Full HD da 7 pollici con frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, quindi offre immagini fluide e dettagliate. In termini di porte e connessioni può contare suWi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e una porta USB Type-C.

Il sistema operativo, infine, è Windows 11, arricchito da una suite di software ROG che permette di ottimizzare le prestazioni di gioco e personalizzare l’esperienza d’uso. Per le sessioni di gaming in casa, è possibile anche collegare la console a monitor, tastiera e mouse. Insomma, proprio come se fosse un PC desktop.