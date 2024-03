È una console portatile con un potenza straordinaria, perfetta per godersi esperienze videoludiche senza compromessi anche quando si è fuori casa. Si parla ovviamente della ASUS ROG Ally, in questo caso con processore AMD Ryzen Z1. Ebbene, oggi puoi acquistarla a soli 460 euro su eBay inserendo il codice promozionale PSPRMAR24 al momento del pagamento.

La console portatile più desiderata oggi è al minimo storico: solo 460€ per la ASUS ROG Ally con Ryzen Z1

La ASUS ROG Ally è equipaggiata con un display touch da 7″ FHD a 120Hz, una frequenza d’aggiornamento così elevata da rendere fluida qualsiasi animazione. A rendere il look ancora più accattivante ci sono poi quegli elementi estetici tipici dei dispositivi da gaming, come giochi di luce e pattern sul case.

La console portatile è dotata di sei grilletti in totale (due dei quali posizionati sul retro), di due levette (sx/dx), dei tasti direzionali, di altoparlanti, di una porta jack da 3,5mm e di una porta USB-C per la ricarica. Insomma, sembra di avere tra le mani un controller, ma dotato di uno schermo.

Come anticipato, in questo dispositivo da portare in giro è racchiuso un vero e proprio computer. Lo schermo LCD da 7 pollici FHD ha una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, e supporta la tecnologia FreeSync Premium. La RAM è da 16GB, l’SSD invece da 512GB. Il processore è un AMD Ryzen Z1, che trova l’alleato perfetto nella scheda grafica AMD Radeon Navi3. La batteria, poi, garantisce circa 40 ore di autonomia con un singolo ciclo di ricarica.

L’ASUS ROG Ally esegue Windows 11 Home e consente l’accesso a tutte le tue librerie di giochi, come Steam, Xbox Games Pass ed Epic. Per migliorare l’esperienza d’uso, l’azienda ha creato il software ROG Armoury Crate SE, che consente di avere tutto a portata di mano, subito. E poi c’è anche il Command Center, attraverso il quale modificare le impostazioni e tenere d’occhio alcuni valori in tempo reale, come gli FPS.