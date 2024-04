Tra i dispositivi acquistabili a prezzo scontato durante la Gaming Week di Amazon c’è anche l’ASUS ROG Phone 8, lo smartphone da gaming che racchiude in un design robusto una potenza strepitosa. E anche in ambito fotografico, i risultati sono davvero ottimi.

Parliamo di uno smartphone di fascia alta, e non a caso il prezzo di listino per la versione con 12GB di RAM e 256GB di archiviazione è di 1.099,99 euro. Oggi però lo puoi fare tuo a 999,99 euro su Amazon approfittando dello sconto immediato di 100 euro. E la spedizione è compresa nel prezzo.

ASUS ROG Phone 8: lo smartphone da gaming che non ha rivali è scontato di 100€

A muovere i potenti ingranaggi del ROG Phone 8 è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, uno dei chip per smartphone più veloci e potenti sul mercato. Grazie alla sua architettura a 8 core e alla velocità di clock fino a 3,3 GHz, questo processore garantisce prestazioni fluide e senza lag anche nei giochi più impegnativi. L’abbinamento con 12GB di RAM LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS 4.0 garantisce velocità di caricamento ultra-rapida e multitasking impeccabile, permettendoti di giocare, eseguire più app contemporaneamente e gestire i tuoi file con la massima fluidità.

L’ASUS ROG Phone 8 è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione 2400 x 1080 pixel e un refresh rate di 165Hz (aggiornamento dell’immagine 165 volte al secondo). Inoltre, il tempo di risposta di 1ms elimina il ghosting e il tearing, garantendo una precisione impeccabile durante il gioco.

Per mantenere lo smartphone sempre al top delle prestazioni, anche durante le sessioni di gioco più intense, ASUS ha integrato un innovativo sistema di raffreddamento denominato GameCool 8. Questo combina una camera di vapore con diverse alette di raffreddamento per dissipare il calore in modo efficiente, garantendo che il telefono rimanga fresco e performante anche nelle situazioni più impegnative.

Il ROG Phone 8 è alimentato da una batteria da 6000mAh, e non manca il supporto alla tecnologia di ricarica rapida HyperCharge da 65W per ricaricare la batteria completamente in poco più di 30 minuti.

Nonostante sia uno smartphone da gaming, il ROG Phone 8 non scende a compromessi sulla qualità delle fotocamere. Il sistema fotografico posteriore è composto da una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e una teleobiettivo da 8MP. La fotocamera anteriore è invece da 12MP.

Il sistema operativo, infine, è Android 14 con interfaccia personalizzata ROG UI.