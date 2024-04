L'ASUS TUF Gaming A15 è potenza e qualità: oggi risparmi 100€

Non aspettare ancora, oggi il computer da gaming che stavi aspettando da tempo è finalmente in sconto su Amazon. Puoi approfittare di una straordinaria offerta a tempo che il colosso e-commerce rende disponibile: l’ASUS TUF Gaming A15 è in promozione con il 10% di sconto. Bastano 899 € per portarlo a casa sfruttando spedizione rapida gratuita e anche 24 mesi di garanzia.

Puoi beneficiare di caratteristiche tecniche straordinarie, partendo da un display super definito e ampio 15,6″ e terminando con un hardware mosso da un processore Ryzen 5. Questa è la versione colorata di grigio con a bordo il sistema operativo Windows 11 Home.

Il notebook di ASUS con Ryzen 5 e super display costa meno su Amazon

Le caratteristiche tecniche di un computer da gaming devono essere di un certo livello per rendere la macchina performante e soddisfacente per l’utente finale. Non preoccuparti, questo ASUS TUF Gaming A15 è ciò che fa per te e per chiunque abbia voglia di prestazioni di alto profilo.

Partendo dal display, ecco uno splendido pannello antiriflesso da 15,6″ di ampiezza estremamente performante con la sua risoluzione in full HD. Le immagini sono fluide al massimo siccome ci sono ben 144 Hz di refresh rate, l’ideale per il gaming.

Passando all’hardware, l’attenzione è focalizzata innanzitutto sul processore, un AMD Ryzen 5 7535HS. Le sue prestazioni lasciano senza fiato, esattamente come la capacità della memoria RAM da 16 GB di gestire i processi.

L’archiviazione interna da 512 GB di SSD e la scheda grafica NVIDIA GeForx RTX 4050 con 6 GB chiudono alla grande il quadro, rappresentando due dei punti di forza assoluti di questo ASUS. L’offerta a tempo consente di risparmiare 100 € per un totale di soli 899 €.