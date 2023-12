ASUS TUF Gaming F15 con i5, il notebook da gaming a prezzo FOLLE

La scelta del computer portatile di riferimento passa attraverso determinati canoni che non possono essere biasimati. Oggi in offerta ad esempio c’è un notebook clamoroso, ovvero il TUF Gaming F15 di ASUS che al suo interno vanta specifiche tecniche straordinarie sotto ogni punto di vista.

Non sarà un top di gamma assoluto in quanto il processore è un i5, ma grazie alle altre caratteristiche va alla grande soprattutto per il gaming. Insieme ad un design tipico della serie, questo prodotto mostra tante altre specifiche di livello e costa anche relativamente poco rispetto al solito.

Grazie ad Amazon, che applica uno sconto dell’11%, sarà possibile portare a casa oggi questo computer per soli 799 €. La consegna è prevista entro il 20 dicembre al massimo e ci sono anche due anni di garanzia.

ASUS e il suo notebook super, le specifiche del TUF Gaming F15 con i5

Partendo dallo schermo, ecco uno spettacolare pannello da 15,6″ full HD con frequenza di aggiornamento da 144 Hz. Oltre a questo, passando all’hardware, ci sono altri pezzi da novanta; tutto parte dal processore, un i5-11400H che viene coadiuvato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di memoria SSD.

Infine ecco anche una scheda video dedicata di NVIDIA, una GeForce RTX 3050 con 4 GB dedicati.

Insieme a tutte le specifiche tecniche che avete potuto ammirare nel paragrafo precedente, ci sono anche altri aspetti fondamentali. Il primo è sicuramente il prezzo di questo computer, mentre il secondo appartiene alla garanzia. Amazon concede due anni di garanzia sul prodotto, che oggi scende dell’11% rispetto al di sempre. Basterà spendere 799 € per assicurarsi uno dei migliori notebook da gaming in questa fascia di prezzo.

