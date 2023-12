ASUS TUF Gaming F15 con i7 e 16 GB di RAM con 500 € di sconto

Non serve pensarci due volte quando si presentano capolavori del genere su Amazon: si tratta del notebook da gaming ASUS TUF F15. Questo prodotto è oggi disponibile con l’11% di sconto.

Grazie a questo ribasso, sarà possibile acquistarlo a soli 1099 € con due anni di garanzia e con la spedizione garantita entro il 21 dicembre.

Il notebook da gaming di ASUS è in super sconto su Amazon

Come si fa a restare impassibili di fronte ad un capolavoro del genere? Effettivamente un notebook di questo tipo non è disponibile tutti i giorni in grande sconto su Amazon. L’ASUS TUF Gaming F15 è in promo e con tutte le sue migliori specifiche.

Questo computer portatile vanta innanzitutto un design solido e fatto di materiali premium, proprio per favorire la resistenza a urti e graffi come alle alte temperature. ASUS ha incluso all’interno del prodotto un grandissimo processore, ovvero l’ultimo i7-13700H. Come se non bastasse, ecco di fianco un quantitativo di RAM di ben 16 GB coadiuvato a sua volta da un SSD da 512 GB.

A continuare ci pensa poi la scheda grafica, ovvero una NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB GDDR6 dedicati. Venendo allo schermo, siamo di fronte ad un pannello spettacolare da 15,6″ di ampiezza con risoluzione in full HD Anti-Glare e con 144 Hz di frequenza di aggiornamento. Il sistema operativo è Windows 11.

Insomma, c’è poco altro da dire in merito a questo computer, che appena fu lanciato sul mercato costava addirittura 1599 €. Oggi, grazie al secondo sconto di Amazon si arriva a 1099 €, per cui in totale siamo a 500 € di ribasso. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione è garantita prima di Natale.

