ASUS TUF Monitor Gaming da 24,5" su Amazon al 33%, è un regalo

I migliori monitor in assoluto sono sempre disponibili su Amazon e anche questa giornata lo dimostra. Chiunque avesse bisogno di uno schermo dedito al mondo del gaming e anche alle migliori operazioni da svolgere, potrà rifarsi all’ASUS TUF Gaming Monitor da 24,5″, un prodotto davvero eccezionale sotto tutti i punti di vista.

Grazie al grande sconto che oggi gli utenti troveranno su Amazon, il prodotto potrà finire a casa loro con un gran risparmio. Il monitor di ASUS costerà infatti il 33% in meno, per un risparmio di circa 130 €. Il prezzo finale sarà di 259,99 € con due anni di garanzia.

Il monitor di ASUS costa poco, ecco le sue specifiche

Acquistare oggi un monitor diventa molto più semplice soprattutto se ci si rifà ad Amazon. In sconto oggi c’è l’ASUS TUF Gaming Monitor, prodotto da 24,5″ di ampiezza con risoluzione in full HD e con una frequenza di aggiornamento pari a 280 Hz.

Regolabile sia in inclinazione che in rotazione, gode di tutte le principali tecnologie che aiutano a ridurre l’affaticamento degli occhi e ad implementare l’esperienza di gioco.

Con un monitor di questo calibro non servirà preoccuparsi di poter avere di meglio, dal momento che ci potrete sia giocare che fare ciò che vi serve con il vostro computer ogni giorno. Il nuovo ASUS TUF da gaming è uno schermo sia bello da vedere che performante ed è per questo che il prezzo di soli 259,99 € è un vantaggio. Tutto ciò avviene grazie al 33% di sconto, che include ovviamente anche due anni di garanzia e la spedizione rapida al massimo entro il 30 dicembre dicembre. Eventualmente qualcosa non dovesse andare per il meglio, potrete restituirlo fino al 31 gennaio 2024.

