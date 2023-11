ASUS Vivobook 15 con i7 SOTTOCOSTO su Amazon

Se dovete acquistare un nuovo computer portatile su Amazon, ecco il famoso ASUS Vivobook 15. Parliamo di un prodotto estremamente bilanciato sia per le prestazioni che per l’estetica.

Con uno sconto del 7%, Amazon consente al pubblico di risparmiare ulteriormente sul prezzo più basso pubblicato: costerà 649 € con due anni di garanzia. Ricordiamo poi che il prezzo di listino all’epoca era di 899 €.

Il notebook di ASUS più acquistato è in promo

Le caratteristiche tecniche di questo computer portatile sono sicuramente il fiore all’occhiello oltre alla scocca che si presenta con un ottimo design. Dal punto di vista dell’eleganza infatti il prodotto di ASUS è davvero bello da vedere, oltre che resistente a graffi ed urti grazie all’alluminio.

Passando quindi al piano tecnico, ecco uno schermo da 15,6″ che è in grado di sostenere prestazioni fino alla risoluzione in full HD a 1920 x 1080 pixel. I colori saranno quindi nitidi quanto basta con una fluidità di ottimo livello.

A dare vita al tutto ci pensa un processore Intel Core di 12ª generazione, ovvero un i7-1255U che è in grado di esprimere prestazioni incredibili garantendo anche un’ottima efficienza energetica. La fluidità dell’intero sistema viene garantita dalla presenza di 8 GB di memoria RAM e da un SSD rapidissimo da 512 GB.

La tastiera è uno dei punti di forza di questo ASUS Vivobook 15, siccome è a corsa corta e favorisce la digitazione rapida. Inoltre è retroilluminata

Venendo alle conclusioni, un notebook del genere risulta utile sia per chi ha esigenze lavorative che per chi vuole avere un prodotto sempre pronto all’utilizzo per ogni esigenza. ASUS ha dato vita ad un dispositivo davvero equilibrato, che peraltro arriva con un prezzo molto contenuto.

Con il 7% di sconto, questo Vivobook 15 costerà oggi solo 649 € con due anni di garanzia e spedizione rapida entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.