ASUS Vivobook 16X, il prezzo del laptop è incredibile su Amazon

ASUS è ovviamente uno dei migliori produttori per quanto riguarda il mondo dei computer in particolare. Da tempo i suoi laptop sono tra i più scelti, anche quando si parla del celebre sito e-commerce Amazon. Gli utenti sanno di affidarsi ad un marchio che ha portato a tutti il suo know-how, mettendo a disposizione del pubblico caratteristiche straordinarie.

È questo il caso del nuovo Vivobook 16X, dispositivo che vanta uno schermo enorme e caratteristiche tecniche di primo livello. A partire dal processore fino ad arrivare ad una scheda video dedicata, questo portatile risulterà una grande risorsa sia dal punto di vista lavorativo che ricreativo.

Oggi il prezzo scende del 6% e si ferma a 799 €, con due anni di garanzia inclusi e con la spedizione veloce entro domani a casa vostra. Potrete restituirlo qualora dovessero esserci problemi fino al 31 gennaio 2024.

Il nuovo ASUS Vivobook 16X è eccezionale, le specifiche

Partendo dal lato estetico, questo computer portatile è realizzato totalmente in alluminio, per cui garantirà una grande solidità e soprattutto un bell’impatto in termini di design. L’ASUS Vivobook 16X è uno dei migliori nella sua categoria e mostra un monitor da ben 16″ anti-glare con l’risoluzione WUXGA, per cui a 1920 x 1200 pixel.

A bordo spicca il processore i5-12450 di Intel che si aiuta con una memoria RAM da 8 GB e con un SSD interno da 512 GB. Per gli amanti delle prestazioni di altissimo livello, ecco anche una scheda video dedicata con 4 GB: si tratta della NVIDIA GeForce RTX 2050.

Oggi c’è un grande sconto su questo portatile di ASUS che infatti costa il 6% in meno. Gli utenti interessati lo pagheranno solo 799 €.

