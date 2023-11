ASUS Vivobook Flip 14, un laptop fantastico SOTTOCOSTO su Amazon

Sembrerebbero essere tornati di moda quei computer portatili che sono in grado di trasformarsi in tablet improvvisamente. È il caso del nuovo ASUS Vivobook Flip 14, dispositivo davvero eccezionale sia per forma che per caratteristiche tecniche.

Le sue grandi facoltà sono sotto gli occhi di tutti già a guardarlo: l’estetica mostra il grande lavoro dell’azienda mentre l’hardware dimostra ancora una volta la grande volontà di stupire. ASUS ha infatti pensato ad un dispositivo che sia in grado di essere utile per più utenti, sia in ambito lavorativo che per lo svago.

Oggi il Vivobook costa il 6% in meno, ciò significa che lo sconto è di ben 50 € sul prezzo più basso recente. Rispetto al prezzo di listino invece si scende di 150 €. Il costo finale sarà di 749 € con due anni di garanzia.

Il nuovo ASUS Vivobook è in sconto, le specifiche tecniche

Ciò che cattura l’attenzione degli utenti per quanto riguarda questo ASUS Vivobook Flip 14 è certamente l’estetica. Molto sottile da chiuso, diventa straordinario una volta aperto e reclinato a 360°. Il monitor da 14″ touchscreen NanoEdge con risoluzione in full HD a 1080 p, può essere infatti adagiato sul fondo del computer, facendolo diventare un vero tablet.

È proprio questa la caratteristica principale del laptop. L’hardware è molto performante con un processore Intel Core i5-1335U di ultima generazione affiancato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il design è quasi per intero plasmato in alluminio, per cui la resistenza sarà uno dei suoi punti di forza.

Oggi lo sconto del 6% che riguarda questo ASUS Vivobook Flip 14 garantirà un prezzo finale di soli 749 € con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.