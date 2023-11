ASUS Vivobook Go con Ryzen 5 e SUPER coupon su Amazon

Se volete un ASUS Vivobook Go, è questo il momento per portarlo a casa. Su Amazon infatti è arrivato il Black Friday 2023 e il prodotto mostra uno sconto fuori di testa.

Grazie al 14% di sconto e al coupon da 143,98 € da applicare in pagina, il prezzo del computer scende a soli 455 €.

Il laptop di ASUS ha tutto, le sue specifiche

Trovare un laptop più bello di questo nuovo ASUS Vivobook Go oggi in promo su Amazon grazie al Black Friday è davvero complicato. Parliamo infatti di un dispositivo molto equilibrato che, con la sua bellezza estetica, conferisce fin da subito l’impressione premium.

Il portatile infatti si mostra con uno spessore davvero ridotto, proprio per essere trasportato più facilmente. Pesa anche molto poco e inoltre non biasima alcuni aspetti come il display. L’unità infatti si basa su un pannello di tipo NanoEdge da 15,6″ di ampiezza con una risoluzione in full HD a 1920 x 1080 pixel.

Venendo alle vere specifiche tecniche, il processore a bordo di questo computer è un AMD Ryzen 5 7520U, utile sia dal punto di vista dell’efficienza energetica che delle prestazioni. Inoltre gli utenti potranno affidarsi anche ad una memoria interna da 512 GB di tipo SSD e ad una memoria RAM da 8 GB. La scheda grafica invece è una AMD Radeon Graphics.

Per quanto riguarda la tastiera, è retroilluminata e a corsa corta, favorendo così la digitazione anche al buio.

Prodotti di questo genere raramente arrivano in sconto su Amazon, ma non poteva esserci giornata più indicata di questo Black Friday 2023. Il nuovo ASUS Vivobook Go è oggi uno dei laptop più indicati da acquistare, siccome il suo sconto del 14% viene integrato da un coupon da applicare in pagina su Amazon da 143,98 €. Ciò significa che il prezzo finale sarà di 455,92 €, davvero un regalo siccome sono compresi anche due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.