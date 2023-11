L’ASUS Zenbook 14 UX3402ZA#B0BSH3SWR5 (sì, questo è il nome esatto del modello…) è un notebook Windows top di gamma: sottile, leggero e con una scheda tecnica di assoluto rilievo. Il display è un OLED con risoluzione 2,5K, ad esempio. Ebbene, oggi questo super laptop è acquistabile su Amazon a soli 749€, spedizione compresa. Un vero affare, possibile grazie allo sconto Black Friday attivo in queste ore.

Questo ASUS Zenbook 14 è uno spettacolo in tutto, a partire dal display OLED: approfitta subito dello sconto Black Friday

L’ASUS Zenbook 14 UX3402ZA#B0BSH3SWR5 si fa notare subito per il suo design premium. Il dispositivo è realizzato in alluminio e pesa solo 1,39 kg.

Il display formato 16:10, uno dei suoi punti di forza, è un OLED da 2,5K con una risoluzione di 2880 x 1800 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. È un pannello luminoso e nitido, e offre colori vivaci e realistici.

Il notebook è alimentato dal processore Intel Core i5 di 12a generazione, ben supportato da 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD PCIe e scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Il sistema operativo è Windows 11 Home con ASUS Armoury Crate, che offre una varietà di opzioni per personalizzare la piattaforma.

In quanto a performance, questo ASUS Zenbook 14 è in grado di gestire facilmente attività complesse come l’editing video e il multitasking. È dunque da consigliare anche ai professionisti che lavorano con software come Photoshop, Premiere e così via.

