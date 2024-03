ASUS Zenbook 14, il notebook con il miglior DISPLAY scontato di 320€

La qualità di ASUS viene fuori anche durante queste offerte di primavera con uno sconto pazzesco che riguarda lo Zenbook 14. Amazon rende disponibile il prodotto in alluminio da 14″ con uno sconto molto importante e con caratteristiche tecniche che vanno oltre quelle di base.

L’ASUS Zenbook 14 si mostra in tutto il suo splendore sul famoso sito e-commerce con un prezzo di 679 €. Questo è dovuto ad un ulteriore 3% di sconto che porta il totale al 32% in meno sul vecchio prezzo di 999 €. Ci sono due anni di garanzia e anche la spedizione veloce entro domani.

Il display da 14″ di questo splendido notebook è un piacere per gli occhi con la sua risoluzione in 2,5K WQXGA. La fluidità delle immagini è assicurata, soprattutto per chi ama la qualità video. Si procede con un hardware di gran livello: c’è un processore Intel Core i5-1240P con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD. Il sistema operativo non poteva che essere Windows 11.

È risaputo che i computer portatili di ASUS sono i migliori in assoluto. Il vero punto di forza di questo fantastico Zenbook 14 è certamente il suo design, plasmato in alluminio e dunque resistente ma leggero allo stesso tempo. In questo modo gli utenti possono portarselo dietro senza sentirne il peso, beneficiando poi di specifiche al top.

Ad un prezzo che oggi complessivamente è calato del 32%, si può avere un computer che offre tutte le migliori caratteristiche per 679 €.