ASUS Zenbook 14, il notebook più bello con Ryzen 5 in promo su Amazon

Oltre a dare uno sguardo ai computer desktop, il mondo Amazon è utile soprattutto per chi vuole portare a casa un notebook di livello. Ce ne sono diversi da scegliere, soprattutto in base alle caratteristiche tecniche che offrono. ASUS è come sempre uno dei migliori produttori e lo dimostra anche questa volta con il Zenbook 14.

Questo computer garantisce grande eleganza dal punto di vista estetico e grandi performance per quanto riguarda l’hardware che lo caratterizza. Un computer completamente prodotto in alluminio infatti non può essere che super super resistente e soprattutto bello da vedere.

Oggi questo dispositivo ha un prezzo più basso del solito, siccome Amazon ha scelto di applicare uno sconto del 6%. Il prezzo finale sarà di 749 € rispetto al solito costo di oltre 800 €. Per quanto riguarda la spedizione, potrete riceverlo a partire da domani. La garanzia sarà di due anni e sarà restituibile fino al 31 gennaio 2024.

ASUS Zenbook 14, le specifiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di questo computer portatile sono eccezionali, siccome si parte da un monitor da 14″ di ampiezza che garantisce una risoluzione in full HD a 1920 x 1080 pixel.

L’ASUS Zenbook è dotato inoltre di un processore AMD Ryzen 5 7530U che permette di avere prestazioni straordinarie e un’ottima efficienza energetica. Oltre a questo ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria SSD. Il sistema operativo sarà Windows 11 Home.

Oltre a tutte queste specifiche tecniche e all’estetica, punto forte di questo Zenbook, c’è anche il prezzo di vendita che corrisponde ad un gran vantaggio. Con il 6% di sconto gli utenti potranno acquistare questo laptop a 749 € compresi due anni di garanzia. La spedizione è rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.