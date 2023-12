ASUS Zenfone 10 con Snapdragon a prezzo MAI VISTO (-12%)

Con il gran numero di smartphone che oggi si ritrovano su Amazon in sconto, gli utenti potrebbero fare confusione. A tal proposito abbiamo deciso di indirizzare coloro che vogliono un top di gamma senza dover spendere però troppi soldi. Qualche mese fa è stato presentato ufficialmente il nuovo ASUS Zenfone 10, smartphone che detiene una caratteristica in particolare che va oltre le performance, ovvero la sua grande compattezza.

L’azienda ha voluto tenere intatto questo plus che gli altri smartphone ormai non possiedono più. L’ASUS Zenfone 10 è infatti il top di gamma più compatto in assoluto, dalle giuste dimensioni che non sono per nulla scomode.

Su Amazon oggi, insieme a tutte le sue caratteristiche tecniche di gran livello, il nuovo Zenfone arriva con un ottimo sconto. Gli utenti potranno risparmiare infatti il 12% pagando solo 699,99 €. La spedizione arriverà a casa vostra entro domani e ci saranno due anni di garanzia disponibili.

Il nuovo ASUS Zenfone 10 è unico, ecco le specifiche

L’ASUS Zenfone 10 parte da un processore Snapdragon 8 Gen 2, uno dei più performanti di sempre. A dargli manforte ci sono 128 GB di memoria interna e 8 GB di memoria RAM. Non manca la fotocamera, siccome ce ne sono due sul retro di cui una da 50 MP con stabilizzazione gimbal.

Per quanto concerne la batteria ci sono 4300 mAh che riescono tranquillamente a portare lo smartphone fino a sera. Il suo schermo è da 5,9″ AMOLED con HDR e 144 Hz di refresh rate.

Le caratteristiche tecniche sono ovviamente il fulcro di ogni smartphone, soprattutto quando si tratta di un top di gamma. In passato nessuno avrebbe pensato che un giorno si sarebbe conservata però la compattezza nelle misure, e intanto questo ASUS Zenfone 10 lo ha fatto alla grande.

Insieme a tutto ciò, ecco anche un ottimo prezzo che scende oggi del 12% e che si ferma a 699,99 € con spedizione rapida a casa vostra.

