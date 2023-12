Atlas VPN in promo natalizia: 2 anni a soli 1,54€ al mese

Stai cercando una VPN riconosciuta universalmente tra le più affidabili sul mercato? È proprio il momento di passare ad AtlasVPN. Il motivo? Difficilmente troverete una promozione natalizia che abbassa il costo mensile fino a 1,54 €, pari all’86% di sconto!

Ma le sorprese non finiscono qui. Il piano oggetto della promozione, infatti, dura ben 2 anni e nel caso non sarai soddisfatto del prodotto, potrai richiederne il rimborso entro 30 giorni. Insomma, sotto l’albero di Natale potrai trovare una navigazione con tutta la sicurezza, privacy e affidabilità che da sempre AtlasVPN garantisce, a un prezzo che definire irrisorio è addirittura un eufemismo.

Scegliere AtlasVPN conviene, ecco perché

La comparazione con altre VPN parla da sola. AtlasVPN offre, infatti, maggiori servizi a un costo inferiore. A 1,54 €, infatti, ottieni:

utilizzo di dispositivi illimitati

server Multihop

assistenza h24

Protocollo WireGuard

Server a 10 Gps

Login senza password

Come abbiamo visto, AtlasVPN offre una serie di funzionalità di livello superiore, come la crittografia AES a 256 bit, la politica no log, il kill switch automatico e il supporto per il protocollo WireGuard. Inoltre, ha una rete di server globale con oltre 750 server in 78 paesi.

Con l’offerta in corso, AtlasVPN costa solo 1,54 euro al mese, ovvero meno della metà del prezzo di altre VPN di livello simile. Tutti fattori che rendono questa straordinaria VPN una scelta molto conveniente per tutti gli utenti che desiderano proteggere la propria privacy e sicurezza online.

Accesso illimitato

AtlasVPN offre un accesso illimitato ai suoi server, in tutto il mondo. Cosa significa? Tutti gli utenti possono connettersi a qualsiasi server desiderano, indipendentemente dalla loro posizione.

Inoltre, consente di utilizzare il servizio su un numero illimitato di dispositivi, una caratteristica utile per gli utenti che desiderano proteggere tutti i loro dispositivi, sia a casa che in viaggio.

Una offerta incredibile, ma che ha una controindicazione: si tratta di una offerta natalizia e, come tale, scadrà fra pochi giorni. Non perdere ulteriore tempo e approfitta della promozione prima che il costo del servizio torni a salire.

