Atlas VPN: scopri quanto costa questa ottima VPN

Se vuoi navigare in rete con la massima sicurezza e privacy, una delle soluzioni più convenienti e affidabili è Atlas VPN. Questa VPN ti offre non solo la protezione dei tuoi dati, ma anche molti altri vantaggi che ti faranno apprezzare la tua esperienza online. Vediamo quali sono e quanto costa Atlas VPN.

Atlas VPN: una VPN a basso costo e ad alte prestazioni

Atlas VPN ha un prezzo davvero imbattibile: con soli 1,54 euro al mese, puoi avere un piano VPN di 2 anni, con 6 mesi in più inclusi.

Si tratta di uno sconto dell’86% rispetto al prezzo normale, che ti permette di risparmiare moltissimo e di assicurarti una VPN di qualità per lungo tempo.

Ma cosa offre Atlas VPN? Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

Server dedicati alla visione di video : ti permette di accedere a contenuti video bloccati nella tua regione, come Netflix, Hulu, Disney+ e molti altri. Inoltre, ti garantisce una visione senza buffering o interruzioni, grazie ai server ottimizzati per lo streaming .

: ti permette di accedere a contenuti video bloccati nella tua regione, come e molti altri. Inoltre, ti garantisce una visione senza buffering o interruzioni, grazie ai . Crittografia di livello superiore e protezione dai malware : protegge i tuoi dati da eventuali attacchi informatici, usando una crittografia AES-256 , la stessa usata dalle agenzie governative. Inoltre, ti difende dai malware, bloccando i siti web e le app potenzialmente dannosi.

: protegge i tuoi dati da eventuali attacchi informatici, usando una , la stessa usata dalle agenzie governative. Inoltre, ti difende dai malware, bloccando i siti web e le app potenzialmente dannosi. Connessione veloce e stabile : dispone di oltre 1000 server in tutto il mondo, che ti assicurano una connessione rapida e costante, ovunque tu sia. Puoi scegliere il server più vicino a te o quello che preferisci, in base alle tue esigenze.

: dispone di in tutto il mondo, che ti assicurano una connessione rapida e costante, ovunque tu sia. Puoi scegliere il server più vicino a te o quello che preferisci, in base alle tue esigenze. Privacy avanzata : rispetta la tua privacy e non registra nessuna delle tue attività online. Inoltre, ti offre funzionalità extra come SafeSwap e MultiHop+ , che ti permettono di nascondere il tuo indirizzo IP e di cambiare server in modo dinamico, per una maggiore sicurezza.

: rispetta la tua privacy e non registra nessuna delle tue attività online. Inoltre, ti offre funzionalità extra come , che ti permettono di e di cambiare server in modo dinamico, per una maggiore sicurezza. Compatibilità con tutti i dispositivi: funziona su tutti i principali sistemi operativi e dispositivi, come Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Puoi usare Atlas VPN su più dispositivi contemporaneamente, senza limiti.

Se sei interessato a Atlas VPN, puoi approfittare della sua offerta speciale: piano biennale a soli 1,54 euro al mese, con 6 mesi aggiuntivi. Ma se non sei sicuro che Atlas VPN faccia al caso tuo, non preoccuparti: puoi provare Atlas VPN Premium e, se non ti soddisfa, hai diritto a un rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

