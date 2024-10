CyberGhost: la VPN che blinda la privacy online è in offerta

CyberGhost, azienda leader nel settore VPN, sta offrendo il piano di due anni a 2,19 euro al mese, per effetto dell’82% di sconto sul prezzo di listino. In più, la promozione include due mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 45 giorni.

Con la VPN di CyberGhost si ottiene fin da subito una privacy online a prova di hacker, con la possibilità di nascondere le proprie attività sul web agli occhi di cybercriminali, inserzionisti e provider di rete nazionali. Questo permette di navigare in rete, giocare online e godersi lo streaming dei propri contenuti preferiti senza preoccupazioni.

CyberGhost VPN: 82% di sconto sul piano di due anni

I principali punti di forza di CyberGhost VPN sono l’utilizzo di una potente crittografia, una ferrea politica no-log e l’ottimizzazione dei server per lo streaming. Iniziamo proprio dalla crittografia, per la quale ci si affida allo standard AES a 256 bit, ritenuto dagli esperti come il punto di riferimento assoluto in questo ambito.

Un’altra certezza arriva dalla politica no-log certificata. Cosa significa in concreto? Una sola cosa, ma importante: CyberGhost non monitora, non condivide né vende i dati dei suoi clienti, al contrario invece di quanto accade per diverse VPN gratuite, che su questo tema sono poco trasparenti (per usare un eufemismo).

L’altro punto chiave del servizio è la velocità di connessione dei server VPN, grazie al lavoro di ottimizzazione svolto dal team di CyberGhost. Ciò rende l’esperienza streaming più che appagante, venendo così incontro a quanti scelgono una rete privata virtuale per guardare i propri contenuti preferiti sia in Italia che all’estero.

In questi giorni è possibile beneficiare dell’offerta sul piano di due anni di CyberGhost, risparmiando fino all’82% sul prezzo di listino. La promo include inoltre 2 mesi extra gratuiti più la garanzia Soddisfatti o rimborsati di 45 giorni.