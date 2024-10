ChatGPT: ecco come usare subito la modalità vocale avanzata in Italia

Annunciata lo scorso 13 maggio, OpenAI ha reso disponibile la nuova modalità vocale avanzata su ChatGPT a partire dal 1° ottobre. Al momento la funzione può essere utilizzata dagli utenti Enterprise, Edu e Team, oltre che dagli utenti Plus e Free, fatta eccezione per chi risiede in un Paese dell’Unione europea (Italia inclusa), Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Si tratta di una novità significativa, dato che migliora in modo sensibile la comprensione da parte del chatbot, per una conversazione sorprendentemente fluida e reale, anche se si sceglie di interromperla all’improvviso e cambiare discorso. Da qui la curiosità di molti nel provare la nuova funzionalità anche qui in Italia.

Per usare subito la modalità vocale avanzata di ChatGPT in Italia occorre attivare una VPN e simulare una connessione dagli Stati Uniti. Uno dei servizi migliori è NordVPN, punto di riferimento del settore.

Come usare la modalità vocale avanzata di ChatGPT in Italia

Per usare la modalità vocale avanzata di ChatGPT in Italia occorre attivare prima di tutto una VPN. In seguito bisogna pulire la cache e i dati dell’app ChatGPT, dopodiché è sufficiente connettersi ad un server VPN USA.

Scegliendo NordVPN come servizio VPN, il suggerimento è di connettersi al server di Salt Lake City o di un’altra città degli USA eccetto New York, che al momento sembra dare qualche problema.

Una volta che la connessione è attiva, si visualizzerà il nuovo bottone riferito alla funzione introdotta a partire da questo mese (vedi immagine qui sotto).

