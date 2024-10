È già Black Friday per NordVPN: il prezzo scende sotto i 3 euro al mese

Il Black Friday arriva un mese prima con NordVPN. Per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN, infatti, c’è ora la possibilità di attivare NordVPN sfruttando uno sconto del 74% sul costo del servizio, a condizione di scegliere il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di abbonamento.

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un costo di 2,99 euro al mese. Per chi sceglie quest’offerta ci sono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso integrale prevista dalla promozione. Per accedere allo sconto “Black Friday” di NordVPN basta raggiungere il sito ufficiale del servizio, tramite il box riportato qui di sotto.

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, con la protezione della crittografia e una politica no log che assicura l’assenza di un sistema di monitoraggio dell’attività dell’utente, per il massimo della privacy. In questo modo è possibile accedere a Internet in sicurezza e senza alcun tracciamento da parte del provider.

Il servizio prevede, inoltre, l’utilizzo della rete VPN senza limiti di banda e di traffico dati. C’è, inoltre, la possibilità di sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo: in questo modo, con NordVPN è possibile, facilmente, ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese e, quindi, evitare blocchi geografici e censure online.

Con la promo del Black Friday di NordVPN è possibile attivare il servizio con un costo di 2,99 euro al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso per chi sceglie il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di abbonamento. La promozione, valida solo per un breve periodo, garantisce il 74% di sconto sul costo della VPN.

