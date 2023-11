Auricolari Bluetooth a soli 19 EURO su Amazon, sconto del 70%

Tutti gli auricolari che Amazon ha sul suo sito ufficiale sono ogni giorno oggetto di esame da parte degli utenti che vogliono acquistarne un paio. Effettivamente la qualità musicale è molto ambita da diverse persone, che infatti stanno molto attente a determinate caratteristiche.

Avere specifiche performanti comporta spesso una spesa cospicua, ma non in questo caso. Oggi arrivano degli auricolari Bluetooth apparentemente sconosciuti ma che garantiscono prestazioni di buon livello. Del resto gli utenti pagheranno una cifra davvero bassissima, per cui provare non costerà praticamente nulla.

Le cuffie in questione, di tipo in-ear, garantiscono un buon comfort una volta indossate e soprattutto hanno un’ottima batteria a disposizione. Per quanto concerne il prezzo di vendita c’è uno sconto del 45% iniziale più un coupon da 13 € da applicare in pagina. Il costo finale sarà di 19,99 € con un anno di garanzia e spedizione veloce.

Gli auricolari con 40 ore di batteria in sconto su Amazon, le specifiche

Il design ricorda molto gli AirPods Pro di Apple, ed infatti è quella la linea che si vuole seguire. Gli auricolari in questione vantano una connessione Bluetooth 5.3, per cui estremamente stabile e di qualità.

Oltre a questo, garantiscono ben 40 ore di riproduzione musicale se utilizzate con la custodia di ricarica dedicata. La cancellazione del rumore è automatica semplicemente indossandole, ma ovviamente non sarà di tipo ANC.

Il suono sembra essere ben bilanciato con i bassi molto profondi con gli alti perfettamente mescolati ai medi. I controlli sono di tipo touch e inoltre è garantita l’impermeabilità per gli schizzi d’acqua.

Questi auricolari di colore nero, arrivano oggi con una custodia di ricarica con display LED e con un prezzo di soli 19,99 €. La spedizione è prevista entro dopodomani a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.