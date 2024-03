Gli auricolari Bluetooth di Nothing costano TROPPO POCO

Appena giunti sul mercato, ma già in promo. Si tratta dei CMF Buds, i nuovi auricolari Bluetooth di Nothing con cancellazione del rumore, modalità trasparenza e resistenza all’acqua. Il prezzo di listino è di 39 euro ma oggi puoi completare l’acquisto a 31,49 euro, spedizione compresa.

Lo sconto non è di quelli clamorosi, ma permette comunque di risparmiare su degli auricolari di buona qualità sia in termini costruttivi che di performance.

Gli auricolari Bluetooth di Nothing hanno qualità da vendere e costano pochissimo

Si chiamano semplicemente Buds i nuovi auricolari Bluetooth di Nothing. Ciò che cattura però non è il nome sulla confezione, ma è la scheda tecnica di queste cuffie wireless che costano davvero pochissimo. Un best buy anche a prezzo pieno.

A poco più di 30 euro, infatti, ci si aggiudica degli auricolari innanzitutto belli da vedere. E anche il case di forma quadrata (ma con angoli morbidi) non è da meno. A detta dell’azienda, queste cuffie impermeabili sono molto comode da indossare, anche per lunghi periodo di tempo, e garantiscono un’ottima esperienza d’uso grazie a caratteristiche come la cancellazione del rumore, la tecnologia Ultra Bass 2.0 e il “suono realistico professionale accordato da Dirac Opteo”.

Spiccano anche i 4 microfoni HD e la tecnologia Voce Chiara. I CMF Buds isolano il rumore di fondo in tempo reale e rendono chiare le chiamate telefoniche. «Allenati su oltre 30 milioni di modelli di rumore, inclusi scene stradali e trasporti affollati, per assicurare che il focus sia sempre sulla tua voce», scrive l’azienda.

E per una gestione personalizzata si può contare sull’app Nothing X per smartphone. Con pochi tap si possono gestire il livello Ultra Bass, i controlli touch e modificare i livelli di ANC.