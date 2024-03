Al 50% gli auricolari JBL Tune con cancellazione del rumore

Per chiunque sia alla ricerca di auricolari Bluetooth di qualità e ad un costo non particolarmente elevato, i JBL Tune 230NC sono davvero perfetti. Supportano la cancellazione attiva del rumore, sono ergonomici e impermeabili e costano solo 49,99 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto immediato del 50% proposto su Amazon.

Immergiti nella musica con gli auricolari JBL Tune 230NC, ora al 50% su Amazon

Gli auricolari di JBL sono leggeri e compatti, con un design ergonomico che si adatta perfettamente all’orecchio. Ma a colpire, ovviamente, è la scheda tecnica.

La tecnologia Pure Bass proprietaria offre un suono potente e ricco di bassi, perfetto per qualsiasi genere musicale. La cancellazione del rumore adattiva elimina i rumori ambientali indesiderati, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica. Le modalità TalkThru e Ambient Aware, invece, consentono all’utente di ascoltare i rumori dell’ambiente circostante e sono dunque importanti quando ad esempio si passeggia in zone con alto traffico di veicoli.

I JBL Tune 230NC sono poi dotati di controlli touch utili per gestire la riproduzione i contenuti multimediali (musica, podcast, video), gestire le chiamate e usare l’assistente vocale. Sono inoltre resistenti all’acqua e al sudore (certificazione IPX4), rendendole ideale per l’allenamento o l’utilizzo in ambienti esterni.

In termini di autonomia, infine, si arriva a 40 ore considerando anche l’energia messa a disposizione dalla custodia di ricarica. Le cuffie da sole offrono 8 ore di autonomia con la cancellazione del rumore attiva e 10 ore con la cancellazione del rumore disattivata.

All’interno della confezione sono inclusi anche il cavo di ricarica USB-C e gli inserti auricolari di tre diverse misure.