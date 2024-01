Gli auricolari Bluetooth di Sony sono scontati addirittura del 53%

Errore di prezzo? No, è semplicemente… un affare clamoroso! Gli auricolari Bluetooth WF-C500 di Sony con certificazione IPX4 e autonomia di 24 ore sono in questo momento scontati del 53% e costano quindi solo 46,99€ anziché 99,99€, spedizione compresa.

Sono resistenti al sudore e agli schizzi grazie al grado di protezione IPX4, quindi sono l’ideale per l’uso durante l’allenamento. Con capacità di comunicazione integrate e una generosa durata della batteria fino a 24 ore, possono essere utilizzati in quasi tutti gli aspetti della tua vita quotidiana. Anche quando devi essere consapevole di ciò che ti circonda, puoi comunque utilizzare un singolo auricolare WF-C500 per goderti musica, un podcast o effettuare una chiamata.

Con un semplice tocco, puoi riprodurre, mettere in pausa, saltare le tracce e regolare il volume dell’audio tramite i controlli integrati. Puoi anche utilizzare i controlli per accedere al tuo smartphone. Effettua o ricevi chiamate in vivavoce o premi un pulsante per accedere istantaneamente all’assistente digitale del tuo smartphone per chiedere indicazioni stradali, controllore l’audio tramite l’attivazione vocale e altro ancora.

Per i possessori di dispositivi Android, l’accensione degli auricolari WF-C500 nelle vicinanze genererà un pop-up per l’associazione rapida e semplice con un tocco. Un’altra caratteristica di Fast Pair è la possibilità di localizzare gli auricolari se li smarrisci. Puoi utilizzare Fast Pair per farli squillare o visualizzare la loro ultima posizione nota sul tuo smartphone.

Quando si tenta di accoppiare gli auricolari WF-C500 con il PC Windows, all’accensione viene visualizzato un popup che fornisce indicazioni per la sincronizzazione. Funzionano ovviamente anche con Mac e iPhone senza problemi. Gli auricolari infine possono essere accoppiati con due dispositivi diversi contemporaneamente, consentendoti di passare senza problemi da uno all’altro in base alle necessità.

