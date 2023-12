Auricolari con cancellazione rumore e 140 ore di autonomia al 20%

Difficilmente ci si ritrova di fronte ad un paio di auricolari che costano poco ma che offrono caratteristiche tecniche degne di un prodotto top di gamma. È proprio questo il caso delle cuffie Baseus, le Bowie MA10, che garantiscono infatti prestazioni straordinarie basate sopra soprattutto sull’isolamento e sull’autonomia.

Questi auricolari sono in grado di sorprendere anche per via della loro forma: l’estetica è uno dei punti di forza su cui l’azienda ha lavorato. I Baseus Bowie MA10 arrivano oggi su Amazon con uno sconto sorprendente, che giustifica alla grande il gran numero di acquisti da parte del pubblico.

Il prezzo di 29,99 € resta un lontano ricordo grazie al coupon del 20% da applicare in pagina. Sarà in questo modo che il costo finale sarà di soli 23,99 €. Sono due gli anni di garanzia e inoltre la spedizione è veloce, siccome le cuffie saranno a casa vostra entro venerdì.

Lo sconto Amazon sugli auricolari Baseus: ecco le specifiche

Dotati di cancellazione attiva ibrida del rumore, in grado di sopprimere ogni suono fino a 48 dB, questi auricolari sono davvero ottimi. A questo prezzo è difficile trovare una tecnologia così efficace, ma non finisce qui.

Ci sono 4 microfoni e inoltre un’autonomia pazzesca da ben 140 ore complessive. Il suono sarà limpido e preciso e di certo non vi farà rimpiangere cuffie ben più costose.

Unitamente alle caratteristiche tecniche di questi spettacolari auricolari wireless, anche il prezzo fa la sua parte. I Baseus Bowie MA10 sono perfetti per ascoltare la musica ma anche per effettuare le chiamate e di certo non vi lasceranno mai senza autonomia. Grazie al coupon del 20% oggi presente su Amazon, il prezzo scende a soli 23,99 €. Saranno a casa vostra entro questo venerdì o al massimo sabato.

