Auricolari JBL per lo sport con cancellazione del rumore (-29%)

Vuoi vivere la musica e lo sport senza compromessi? Fanno al caso tuo gli auricolari JBL Reflect Aero: grazie al loro design ergonomico e alla vestibilità sicura, rimangono comodamente nelle orecchie anche durante gli allenamenti più intensi. E c’è anche la cancellazione del rumore adattiva, che elimina le distrazioni esterne.

Oggi li puoi acquistare a soli 105,99 euro, spedizione compresa, grazie allo sconto immediato del 29%.

Gli auricolari Bluetooth JBL per gli utenti con uno stile di vita attivo (-29%)

Gli auricolari JBL Reflect Aero offrono un’esperienza audio eccezionale con il caratteristico suono JBL Pure Bass, che si traduce in bassi potenti e un’ampia gamma sonora. Il driver da 10 mm offre un suono ricco e dettagliato, perfetto per godersi la propria musica preferita in ogni momento.

La cancellazione del rumore adattiva utilizza quattro microfoni per bloccare efficacemente i rumori esterni, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica o nei tuoi podcast. La tecnologia Smart Ambient, invece, ti consente di attivare il suono ambientale quando necessario, così da rimanere sempre in contatto con ciò che accade intorno a te, che tu sia in palestra o che stia correndo all’aria aperta.

Gli auricolari JBL – con supporto ai comandi touch – sono dotati di sei microfoni con tecnologia VoiceAware che isola la tua voce dal rumore di fondo, garantendo chiamate chiare e nitide anche in ambienti rumorosi. Poi, con la loro certificazione IP68, sono resistenti all’acqua e alla polvere, quindi puoi utilizzarli senza preoccupazioni anche in caso di pioggia, sudore o fango.

L’autonomia è di 8 ore con una singola carica, e la custodia di ricarica inclusa fornisce ulteriori 16 ore di autonomia, per un totale di 24 ore di ascolto. La custodia supporta anche la ricarica rapida, che consente di ottenere una ricarica completa in just 10 minuti.

Attraverso l’app JBL Headphones, infine, è possibile personalizzare ulteriormente l’esperienza audio. Puoi regolare l’equalizzatore, impostare la modalità Ambient e aggiornare il firmware degli auricolari.