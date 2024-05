Auricolari Nothing con ANC ad un prezzo strepitoso su Amazon

I CMF Buds, gli auricolari Bluetooth di Nothing di ultima generazione con cancellazione del rumore, modalità trasparenza e resistenza all’acqua, rappresentano la migliore soluzione per tutti coloro che cercano cuffie di qualità ma ad un prezzo contenuto. Lo sconto non è clamoroso (10%), ma consente comunque di risparmiare, quindi perché non approfittarne? La somma da investire oggi è di soli 34,99 euro.

Cancellazione del rumore a soli 34,99€: gli auricolari wireless di Nothing sono in sconto

I CMF Buds A sono auricolari wireless wireless che vantano un rapporto qualità-prezzo imbattibile o quasi. A soli 349,99 euro si aggiungono al carello delle cuffie belle da vedere, soprattutto in questa finitura arancione opaca. Dello stesso colore è anche case di forma quadrata (ma con angoli morbidi).

Le cuffie sono impermeabili (certificazione IP54) e, a detta di Nothing, anche molto comode da indossare. La qualità dell’esperienza d’uso è garantita da caratteristiche come la cancellazione del rumore, la tecnologia Ultra Bass 2.0 e il “suono realistico professionale accordato da Dirac Opteo”. Si segnalano poi il supporto a Microsoft Swift Pair e Google Fast Pair.

I CMF Buds isolano il rumore di fondo in tempo reale e rendono chiare le chiamate telefoniche. «Allenati su oltre 30 milioni di modelli di rumore, inclusi scene stradali e trasporti affollati, per assicurare che il focus sia sempre sulla tua voce», scrive l’azienda. E sono anche eccezionale nel ridurre il rumore del vento, grazie alla struttura del canale ottimizzata con due fori nella parte inferiore che riducono l’interferenza del vento.

E per una gestione personalizzata si può contare sull’app Nothing X per smartphone. Con pochi tap si possono gestire il livello Ultra Bass, i controlli touch e modificare i livelli di ANC.