Auricolari OPPO a BASSO COSTO su Amazon, hanno 35 ore di batteria

Ascoltare la musica pagando poco ed ottenendo un’esperienza eccezionale è possibile affidandosi ad Oppo. Il celebre brand vede i suoi auricolari Enco Air3i in sconto su Amazon durante le offerte di primavera che sono alle battute finali.

A mezzanotte non ci saranno più i prezzi super scontati a cui gli utenti sono stati abituati per circa cinque giorni. Proprio per questo motivo conviene approfittare e portare a casa le piccole cuffiette true wireless che hanno come punto di forza la qualità del suono ovviamente ma anche l’autonomia.

Grazie al 5% di sconto disponibile su Amazon, il prezzo degli Oppo Enco Air3i scende a soli 37,99 €. Con due anni di garanzia e spedizione veloce, l’affare è assicurato.

Gli auricolari Oppo Enco Air3i sono tra i migliori: hanno la cancellazione IA

Questi auricolari con custodia di ricarica in grado di concedere un totale di 35 ore di autonomia, suonano davvero bene. Driver da 13,4 mm riproducono alla grande il suono nei padiglioni auricolari, offrendo anche la cancellazione del rumore IA. I controlli touch consentono la gestione di ogni azione semplicemente sfiorando una cuffietta e c’è completa compatibilità con tutti i sistemi operativi.

Non ci sono paragoni con gli auricolari rivali se si valutano i punti di forza di questi Oppo Enco Air3i. Il primo sta nella qualità del suono dovuta alla conformazione del prodotto prodotto, il secondo punto di forza è ovviamente rappresentato dall’autonomia. Chi utilizza il dispositivo, riferisce di ricaricarlo una volta ogni tre settimane con utilizzo standard.

Lo sconto del 5% consente a tutti di portare a casa gli Oppo Enco Air3i per un totale di 37,99 €. Sono compresi due anni di garanzia e anche la spedizione rapida gratuita.