Se c’è un’azienda specializzata (anche) nei dispositivi audio è certamente Sony. I suoi Linkbuds S sono auricolari Bluetooth che garantiscono il massimo del comfort, supportano la cancellazione del rumore e sono resistenti ad acqua e polvere. Ebbene, oggi li puoi acquistare a soli 119 euro grazie allo sconto del 21% proposto da Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera. La spedizione, come al solito, è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Gli auricolari Sony con cancellazione del rumore sono al nuovo minimo storico con le Offerte di Primavera

Gli auricolari Sony Linkbuds S sono caratterizzati da un design compatto e leggero, con un peso di soli 4,8 grammi per auricolare. La forma arrotondata e la superficie in silicone morbido li rendono comode da indossare per lunghi periodi di tempo.

Le cuffie Bluetooth offrono un’eccellente qualità del suono, con una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz. La tecnologia Hi-Res Audio assicura un suono ricco e dettagliato, mentre la cancellazione del rumore adattiva elimina i rumori ambientali indesiderati. La tecnologia Speak-to-Chat consente di mettere in pausa la musica e attivare automaticamente la modalità di ascolto ambientale quando si inizia a parlare.

Gli auricolari offrono un’autonomia di circa 6 ore con la cancellazione del rumore attiva e 9 ore con la ANC disattivata. La custodia di ricarica fornisce ulteriori 14 ore di autonomia. In totale, è possibile ottenere fino a 23 ore di autonomia con la cancellazione del rumore attiva e 30 ore con la ANC disattivata.

Infine, vale la pena ancora una volta sottolineare che i Linkbuds S sono certificati IPX4 e questo significa che non temono né pioggia né sudore.