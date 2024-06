Cerchi un’esperienza d’ascolto coinvolgente ma non hai alcuna intenzione di spendere cifre folli per raggiungere questo obiettivo? Oggi gli auricolari Bluetooth WF-C500 di Sony con autonomia di 24 ore sono scontati addirittura del 60% su Amazon e costano quindi solo 40 euro, spedizione compresa.

L’eccellenza a soli 40€ con i Sony WF-C500

Le WF-C500 sfoggiano un design minimalista e leggero, con una custodia compatta che si infila facilmente in tasca o in borsa. Gli auricolari stessi sono ergonomici e si adattano comodamente all’orecchio, garantendo una vestibilità sicura anche durante attività come la corsa o l’allenamento.

Nonostante il prezzo (oggi) contenuto, le WF-C500 non scendono a compromessi sulla qualità del suono. Grazie alla tecnologia proprietaria DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) di Sony, gli auricolari riproducono un audio ricco e dettagliato, con bassi profondi e alti cristallini. Il supporto per il codec AAC garantisce una compressione audio efficiente senza sacrificare la qualità.

Nonostante i WF-C500 non dispongano di alcune funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore (ANC) o la modalità trasparenza, offrono comunque un set di controlli intuitivi tramite pulsanti fisici. Ogni auricolare ospita un pulsante multifunzione che consente di riprodurre/mettere in pausa la musica, rispondere/terminare le chiamate, attivare l’assistente vocale e regolare il volume. Sono controlli sono facili da usare e reattivi, ed evitano frustrazioni durante l’ascolto.

Un altro punto di forza degli auricolari Sony è la durata della batteria. L’azienda dichiara fino a 10 ore di autonomia con una singola carica, e la custodia di ricarica fornisce ulteriori 14 ore di carica, per un totale di 24 ore di ascolto wireless. La ricarica rapida garantisce un’ora di riproduzione con soli 10 minuti di carica.