Auricolari Soundcore A20 con autonomia SUPER quasi a metà prezzo

Il mondo della tecnologia ha visto un’epoca all’interno della quale gli utenti si sentivano soddisfatti solo spendendo tanti soldi. Ora quel momento sembra essere in parte superato, con più persone che si accontentano di prodotti low cost ma dall’ottima qualità. Un esempio molto chiaro potrebbe essere quello degli auricolari Bluetooth Soundcore A20i.

Questi dispositivi consentono a chi li acquista di godere di una qualità del suono davvero eccezionale, che peraltro può essere personalizzata. Le cuffie sono dotate inoltre di un’autonomia eccezionale, oltre che di più specifiche tecniche che lasciano pensare ad un prodotto di livello molto più alto rispetto a quello rappresentato dal prezzo di vendita.

Oggi su Amazon infatti questi auricolari arrivano con un coupon del 40% da applicare sulla pagina Amazon, che porterà il prezzo a scendere da 39,99 € a soli 23,99 €. Ovviamente c’è un anno di garanzia e inoltre la spedizione sarà rapida, entro un massimo di due giorni.

Gli auricolari Soundcore costano poco ma sono eccellenti, le specifiche

Dotati di Bluetooth 5.3, questi auricolari di Soundcore consentono di avere una grande stabilità di connessione. Tramite l’applicazione ufficiale il suono stesso può essere personalizzato, con alcune modalità.

Inoltre ci sono due microfoni per le chiamate implementate dall’intelligenza artificiale e ben 28 ore di autonomia. Oltre a questo, il suono risulta davvero fenomenale: sembra di avere delle cuffie di livello molto più alto.

Comprare degli auricolari performanti risulta fondamentale soprattutto per chi sta molte ore in chiamata. C’è bisogno di comodità, performance e soprattutto autonomia, tutte peculiarità che questi Soundcore A20i possiedono alla grande.

Un’altra qualità molto importante di cui sono provvisti è certamente il prezzo basso: costano infatti solo 23,99 €. Bisogna ovviamente applicare il coupon del 40% in pagina per far sì che il vecchio prezzo di 39,99 € resti solo un ricordo.

