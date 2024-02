Auricolari WIRELESS a 20 EURO su Amazon, hanno 40 ore di autonomia

Il modello di auricolari in-ear che tutti gli utenti stanno acquistando è oggi in sconto su Amazon con una riduzione del prezzo e con un coupon aggiuntivo.

Il prodotto, dotato di custodia di ricarica e impermeabilità, può essere acquistato adesso per soli 21 € grazie al 62% di sconto e al coupon del 5% da applicare in pagina.

Con soli 21 € questi auricolari sono vostri: hanno l’impermeabilità

Non domandarti altro: queste cuffie vanno acquistate subito per via di tanti punti di forza interessanti. Gli auricolari che oggi su Amazon costano pochissimo, oltre al prezzo, hanno feature molto importanti, come una super autonomia da 40 ore concessa anche dalla performante custodia di ricarica. Quest’ultima, sulla parte frontale, include un piccolo display LED dove raffigura la percentuale di carica di entrambi gli auricolari. Anche questa è una funzionalità esclusiva, spesso non disponibile su prodotti di pari livello o superiore.

I controlli touch sono super precisi e c’è anche un accenno di cancellazione del rumore. Parlando del suono poi, si resta veramente strabiliati: i driver dinamici da 14,2 mm stereo, garantiscono bassi profondi e una precisione dell’audio impressionante. Lo standard IP7 le protegge anche dall’acqua garantendo quindi un utilizzo sportivo a tutto tondo.

Relativamente al mondo delle cuffiette in-ear è difficile trovare qualcosa di questo genere soprattutto ad un prezzo così contenuto. Il prodotto oggi in vendita su Amazon è infatti molto comodo, a dispetto di quanto riferito da moltissime persone che con questa tipologia di auricolari proprio non riescono a trovare pace.

Il loro punto di forza però, come detto, non è solo questo: sono ben realizzate, durano tanto e soprattutto c’è un ulteriore coupon da aggiungere allo sconto del 62%. Su Amazon è possibile reperirle ad un costo totale di 21 €, compresi due anni di garanzia e la spedizione rapida in un giorno.

