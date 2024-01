Auricolari wireless CMF Buds Pro al 15%, il SOTTOCOSTO Amazon

Stanno prendendo sempre più piede le cuffie wireless di Nothing, le CMF Buds Pro che ancora una volta diventano un punto fermo di Amazon. Con il loro design unico e soprattutto con caratteristiche tecniche di gran rilievo, questi auricolari sono diventati famosissimi.

Parliamo in effetti di un prodotto che è in grado di congiungere qualità e convenienza allo stesso tempo, come si può vedere in questa offerta a tempo.

Oggi su Amazon gli auricolari CMF Buds Pro arrivano in sconto del 15% per un prezzo totale di 41,49 €. Basterà attendere fino a giovedì per averli a casa e con due anni di garanzia.

Gli auricolari CMF migliori sono in sconto

Esteticamente parliamo di un prodotto davvero singolare, diverso dalle altre cuffiette wireless in giro. Del resto lo scopo di Nothing è quello di distinguersi e con queste CMF Buds Pro lo fa alla grande. Il lato estetico non è tutto, visto che sul piano tecnico c’è la cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB, la tecnologia Ultra Bass per bassi dinamici personalizzati e la resistenza ad acqua e polvere con certificazione IP54.

Per quel che concerne l’autonomia, siete in una botte di ferro: grazie alla custodia di ricarica, questi auricolari garantiscono fino a 39 ore. Da non dimenticare la presenza di ben 6 microfoni HD.

I CMF Buds Pro sono infatti tra i più acquistati del momento e soprattutto destano tanta curiosità essendo un prodotto del brand Nothing.

