Sportivi, questa è segnalazione per voi. Gli auricolari Bluetooth Yamaha (modello TW-ES5A) sono resistenti ad acqua e sudore e sono caratterizzati da un particolare design con “alette” pensato appositamente per chi pratica attività fisica. Oggi su Amazon costano solo 113 euro, spedizione compresa, grazie allo sconto immediato del 33%.

Gli auricolari Yamaha sono per gli sportivi: resistenti ad acqua e sudore e con un sound potente

Gli auricolari TW-ES5A sono muniti di driver da 6 mm che offrono un suono ricco e dettagliato. I bassi sono profondi e vibranti, mentre le medie e le alte frequenze sono cristalline e precise. Questo suono potente e autentico è perfetto per motivare durante l’allenamento e per immergersi completamente nella musica.

Grazie alla tecnologia True Wireless, gli auricolari Yamaha offrono piena libertà di movimento. Insomma, non dovrai più preoccuparti di cavi che si aggrovigliano o che ti ostacolano durante l’allenamento. Altro vantaggio è che sono progettati per adattarsi perfettamente alle orecchie e per rimanere in posizione anche durante le attività più intense. Sono dotati di alette in silicone morbide e flessibili che garantiscono una vestibilità comoda e sicura.

Con la loro certificazione IPX7, i TW-ES5A sono resistenti all’acqua e al sudore. Potrai tranquillamente usarli anche sotto la pioggia o durante allenamenti intensi senza doverti preoccupare di danneggiarli.

La custodia di ricarica è compatta e funzionale. Permette di ricaricare gli auricolari in modo sicuro e di trasportarli comodamente ovunque tu vada. A proposito, l’autonomia è di circa 34 ore.

Per quanto riguarda le funzionalità supportate, spiccano la tecnologia Listening Care, che regola automaticamente l’equalizzazione in base al volume di ascolto, la modalità Ambient Sound (permette di ascoltare l’ambiente circostante senza togliere gli auricolari, ideale per quando si corre in città o si fa attività fisica in ambienti con traffico) e il supporto dei controlli touch, che permettono di gestire musica, chiamate e altre feature con semplici tocchi.