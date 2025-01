Australian Open 2025: DAZN offre il piano Start a 7,99€ per un mese

Gli Australian Open 2025 sono ufficialmente partiti questa domenica, con le prime partite valide per il primo turno. Per l’occasione, DAZN ha lanciato un’offerta speciale su Start, il piano che include la diretta di Eurosport 1 ed Eurosport 2, i due canali che trasmetteranno il primo slam della stagione di tennis in esclusiva fino a domenica 26 gennaio, giorno della finale del singolare maschile.

Con l’ultima offerta promossa da DAZN, è possibile vedere gli Australian Open a 7,99 euro, il prezzo scontato dell’abbonamento mensile senza vincoli del piano Start (il prezzo di listino è pari a 14,99 euro).

Australian Open a 7,99 euro con l’offerta DAZN

Il secondo turno degli Australian Open è in programma mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio. Queste le partite dei sette italiani rimasti ancora in gara nel singolare maschile (5) e nel femminile singolare (2).

Mercoledì 15 gennaio

2.10 (ora italiana) – Francesco Passaro contro il francese Benjamin Bonzi

Giovedì 16 gennaio

orario da definire – Jasmine Paolini contro la messicana Renata Zarazua

orario da definire – Lucia Bronzetti contro la rumena Jaqueline Cristian

orario da definire – Jannik Sinner contro l’australiano Tristan Schoolkate

orario da definire – Lorenzo Musetti contro il canadese Denis Shapovalov

orario da definire – Lorenzo Sonego contro il brasiliano Joao Fonseca

orario da definire – Matteo Berrettini contro il danese Holger Rune

Da qui fino al 26 gennaio, giorno dell’attesissima finale maschile, gli Australian Open saranno visibili in esclusiva su Eurosport. La diretta canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 è inclusa nel piano Start di DAZN, che tra le altre cose comprende anche la pallavolo, il basket, la NFL, la boxe e la UEFA Women’s Champions League.

L’offerta di DAZN prevede un mese di piano Start a 7,99 euro invece di 14,99 euro. Non vi è alcun vincolo, con la promo raggiungibile su questa pagina del sito ufficiale DAZN.