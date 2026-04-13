Avast combina antivirus e VPN in un unico tool, ora scontato del 60%

Vuoi proteggerti dalle minacce informatiche e al tempo stesso garantirti la massima privacy online? La soluzione c’è e si chiama Avast Ultimate. Con questo software potrai sfruttare la protezione contro virus, malware e altre minacce informatiche insieme alla SecureLine VPN.

Tramite quest’ultima, navigherai proteggendo la tua privacy e riuscirai ad aggirare i blocchi geografici (una buona notizia se vuoi guardare piattaforme streaming di altri paesi o per il gaming online). In questo momento c’è uno sconto del 60% con prezzi a partire da 3,50€ al mese.

Tutte le funzionalità di Avast Ultimate

Questo bundle di sicurezza targato Avast include:

Sistema di identificazione e blocco di virus e malware;

Protezione contro i ransomware ;

; Verifica della sicurezza della rete Wi-Fi;

Sistema di riconoscimento di siti web falsi e non sicuri ;

; Protezione per gli attacchi con accesso remoto al PC;

Protezione contro i siti di phishing ;

; SecureLine VPN;

Cleanup Premium per pulire e ottimizzare il PC;

per pulire e ottimizzare il PC; AntiTrack per la protezione dell’identità online.

Lo sconto del 60% riguarda sia la versione dedicata a 1 PC Windows che a quella che copre fino a 10 dispositivi tra PC, Mac, Android e iOS. Scegliendo la protezione per 10, il costo è di 4,33€ al mese. C’è la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’attivazione in entrambe le versioni.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Avast.