Avast Ultimate: quattro prodotti in uno per la massima sicurezza

Sicurezza e privacy quando si utilizzano dispositivi come smartphone, tablet e computer richiedono l’adozione delle contromisure giuste, per prevenire attacchi informatici, di qualsiasi tipo, e per bloccare il tracciamento della propria attività.

Per garantire la massima sicurezza e una privacy completa nell’accesso a Internet è possibile affidarsi ad Avast Ultimate. Il servizio 4 in 1 proposto da Avast che mette a disposizione l’antivirus, la VPN, il tool per migliorare le prestazioni online e il sistema per nascondere l’identità online.

Scegliendo Avast Ultimate, infatti, è possibile accedere a Premium Security, SecureLine VPN, Cleanup Premium e AntiTrack. Grazie alla nuova Offerta per le feste, inoltre, Avast propone uno sconto del 60% sull’abbonamento annuale.

In questo modo, Avast Ultimate è disponibile al costo di 41,59 euro, con attivazione su un PC Windows/Mac, oppure al costo di 51,99 euro, con attivazione su 10 dispositivi (Windows, macOS, Android e iOS). Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di Avast.

Quattro prodotti in uno con Avast Ultimate

Avast Ultimate consente l’accesso a un bundle completo, pensato per garantire sicurezza e privacy, con una protezione multi-livello e multi-dispositivo. Con il servizio, infatti, è possibile accedere a:

Avast Premium Security : si tratta del sistema antivirus di Avast in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche, proteggendo la navigazione, gli acquisti online e le operazioni bancarie

: si tratta del di Avast in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche, proteggendo la navigazione, gli acquisti online e le operazioni bancarie Avast SecureLine VPN : è il servizio VPN di Avast che permette l’accesso a una connessione illimitata e protetta, in grado di rendere sicure anche le connessioni tramite rete pubbliche e di poter geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese, evitando blocchi geografici e censure online

: è il di Avast che permette l’accesso a una connessione illimitata e protetta, in grado di rendere sicure anche le connessioni tramite rete pubbliche e di poter geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese, evitando blocchi geografici e censure online Avast Cleanup Premium : si tratta di un tool pensato per migliorare le prestazioni del proprio dispositivo, eliminando file inutili e ottimizzando il funzionamento di tutti i componenti per un boost prestazionale

: si tratta di un pensato per del proprio dispositivo, eliminando file inutili e ottimizzando il funzionamento di tutti i componenti per un boost prestazionale Avast AntiTrack: è il software anti-tracciamento di Avast che consente di massimizzare la privacy prevenendo qualsiasi forma di controllo dell’attività e bloccando i tracker

Tutti i software possono essere utilizzati su un massimo di 10 dispositivi tra comupter Windows e Mac, smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Avast Ultimate: -60% con l’Offerta per le feste

In questo momento, Avast Ultimate è in sconto del 60%. Grazie all’Offerta per le feste, infatti, è possibile attivare il servizio a:

41,59 euro per un anno (invece di 104,99 euro) con attivazione su 1 PC Windows/Mac

(invece di 104,99 euro) con attivazione su 51,99 euro per un anno (invece di 129,99 euro) con attivazione su 10 dispositivi tra Windows, Mac, Android e iPhone/iPad

L’offerta è attivabile direttamente dal sito Avast, accessibile di seguito, con una garanzia di rimborso esercitabile entro i primi 30 giorni dall’attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.