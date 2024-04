Norton Family in sconto: sicurezza online per i tuoi bambini a prezzi accessibili

Per garantire un accesso sicuro a Internet ai propri figli piccoli è fondamentale ricorrere agli strumenti giusti. La soluzione per proteggere la navigazione dei più piccoli dalle insidie del web arriva da Norton che mette a disposizione dei suoi utenti Norton Family.

Si tratta di un servizio che, operando su più livelli, consente ai genitori di poter monitorare l’utilizzo di Internet da parte dei propri figli e, nello stesso tempo, è in grado di bloccare l’accesso ai siti non adatti e limitare il tempo di utilizzo del web, per evitare distrazioni.

Norton Family è un servizio in abbonamento dal costo di 39,90 euro per un anno. Tale servizio, però, è sempre incluso in Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium, i bundle che includono l’antivirus e la VPN di Norton.

Grazie alla promozione in corso, in questo momento è possibile attivare Norton 360 Deluxe al costo di 34,99 euro per un anno mentre la versione Premium costa 44,99 euro per un anno. Nel canone d’abbonamento indicato è incluso l’accesso a Norton Family (il servizio acquisisce il nome di “Protezione minori”).

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Norton, tramite il link qui di sotto.

Norton Family: proteggere i bambini dai rischi di Internet è possibile

Norton adotta un sistema di protezione multi-livello per tutelare i bambini dai rischi del web tramite Norton Family. Questo servizio, infatti, è un vero e proprio pacchetto di funzioni dedicate alla protezione dei più piccoli.

I genitori possono:

monitorare l’utilizzo di Internet da parte dei propri figli (parole cercate, siti visitati, tempo di utilizzo etc.)

da parte dei propri figli (parole cercate, siti visitati, tempo di utilizzo etc.) bloccare l’accesso ai contenuti non adatti ai più piccoli

ai contenuti non adatti ai più piccoli fissare un tempo massimo di utilizzo per evitare il rischio di uso eccessivo

per evitare il rischio di uso eccessivo ricevere report dettagliati via mail sulle attività online dei propri figli

via mail sulle attività online dei propri figli rintracciare la posizione dei dispositivi mobili dei propri figli

Grazie alla combinazione di questi servizi, Norton Family si rivela un supporto fondamentale per i genitori che intendono proteggere i figli più piccoli, garantendo loro la possibilità di usare, con una supervisione, Internet. Il servizio costa 34,99 euro ma, come detto, è ora incluso in Norton 360.

Norton 360: antivirus, VPN e protezione dei più piccoli

Le funzionalità di Norton Family (accessibili in abbonamento a 34,90 euro all’anno di norma) sono ora incluse in Norton 360, il bundle che mette a disposizione degli utenti:

il sistema antivirus di Norton con protezione in tempo reale contro le minacce del web

di Norton con protezione in tempo reale contro le minacce del web la Secure VPN di Norton per una connessione protetta e senza tracciamento

per una connessione protetta e senza tracciamento fino a 75 GB in cloud per il backup dei propri dati

Norton 360 è disponibile in diverse versioni. Per accedere alle funzionalità di Norton Family (note come “Protezione minori”) è possibile puntare su Norton 360 Deluxe al costo di 34,99 euro per un anno (invece di 104,99 euro) oppure su Norton 360 Premium al costo di 44,99 euro per un anno (invece di 114,99 euro).

Per attivare uno dei bundle di Norton basta accedere al sito ufficiale:

Norton 360 è disponibile con un abbonamento senza vincoli, con possibilità, quindi, di disattivare il rinnovo automatico senza costi e anche con una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. Da notare che la versione consente l’utilizzo dei servizi inclusi su 5 dispositivi tra PC Windows, Mac, Android e iOS. La versione Premium, invece, porta il numero di dispositivi a 10.