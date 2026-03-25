Backup NAS in Internxt Drive per una archiviazione sicura dei file

Il servizio cloud è incluso nei piani a vita di Internxt, ora disponibili in sconto dell'85% per un periodo di tempo limitato.
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 mar 2026
Backup NAS in Internxt Drive per una archiviazione sicura dei file

Gli utenti in possesso di un dispositivo NAS che hanno la necessità di effettuare il backup e la sincronizzazione dei propri file in modo sicuro possono sfruttare un servizio cloud affidabile e open source come Internxt, in grado di offrire la crittografia post-quantistica per un livello di sicurezza e protezione dei dati assoluto.

Pagina offerta piani Internxt

internxt drive e nas

Alla base dell’intero discorso c’è Internxt Drive, servizio di archiviazione cloud sicura per tutti i tipi di file: a differenza infatti di soluzioni concorrenti più blasonate, che possono decrittografare, visualizzare e condividere i dati dei loro utenti con enti istituzionali e terze parti, Drive offre a ciascuno il controllo totale e la privacy sullo spazio di archiviazione cloud grazie all’implementazione della crittografia a conoscenza zero e post-quantistica.

L’unione di NAS e Internxt Drive porta due vantaggi concreti immediati: da un lato la comodità di utilizzare un dispositivo NAS, dall’altro la privacy e sicurezza di un servizio come quello di Internxt Drive. Al momento, Internxt offre il pieno supporto a Synology e QNAP attraverso l’installazione dell’app Docker.

Sempre a questo proposito, Internxt chiarisce che il supporto NAS è incluso nel piano Ultimate da 5 TB. Nell’ambito dell’ultima offerta, che consente di risparmiare l’85% su tutti i piani a vita Internxt, Ultimate è disponibile al prezzo di 585 euro una tantum (a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali, è richiesto un unico pagamento).

Così come i piani Premium (3 TB) ed Essential (1 TB), anche il piano Ultimate gode del supporto clienti premium, di un servizio interamente open source e verificato, nonché della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Ricordiamo, infine, che l’iniziativa in corso è valida per un periodo di tempo limitato.

Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili sulla pagina dedicata di Internxt, raggiungibile tramite il bottone posizionato qui in basso.

Pagina offerta piani Internxt

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