Backup NAS in Internxt Drive per una archiviazione sicura dei file

Gli utenti in possesso di un dispositivo NAS che hanno la necessità di effettuare il backup e la sincronizzazione dei propri file in modo sicuro possono sfruttare un servizio cloud affidabile e open source come Internxt, in grado di offrire la crittografia post-quantistica per un livello di sicurezza e protezione dei dati assoluto.

Alla base dell’intero discorso c’è Internxt Drive, servizio di archiviazione cloud sicura per tutti i tipi di file: a differenza infatti di soluzioni concorrenti più blasonate, che possono decrittografare, visualizzare e condividere i dati dei loro utenti con enti istituzionali e terze parti, Drive offre a ciascuno il controllo totale e la privacy sullo spazio di archiviazione cloud grazie all’implementazione della crittografia a conoscenza zero e post-quantistica.

L’unione di NAS e Internxt Drive porta due vantaggi concreti immediati: da un lato la comodità di utilizzare un dispositivo NAS, dall’altro la privacy e sicurezza di un servizio come quello di Internxt Drive. Al momento, Internxt offre il pieno supporto a Synology e QNAP attraverso l’installazione dell’app Docker.

Sempre a questo proposito, Internxt chiarisce che il supporto NAS è incluso nel piano Ultimate da 5 TB. Nell’ambito dell’ultima offerta, che consente di risparmiare l’85% su tutti i piani a vita Internxt, Ultimate è disponibile al prezzo di 585 euro una tantum (a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali, è richiesto un unico pagamento).

Così come i piani Premium (3 TB) ed Essential (1 TB), anche il piano Ultimate gode del supporto clienti premium, di un servizio interamente open source e verificato, nonché della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Ricordiamo, infine, che l’iniziativa in corso è valida per un periodo di tempo limitato.

Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili sulla pagina dedicata di Internxt, raggiungibile tramite il bottone posizionato qui in basso.