Backup nel cloud con Norton: sicurezza e risparmio a portata di mano

Per proteggere i propri dati, eliminando il rischio di perdere file e documenti preziosi, è necessario affidarsi al cloud. Con un sistema di backup dei dati in cloud, infatti, è possibile recuperare i propri dati in caso in cui rottura o smarrimento del proprio dispositivo.

Il cloud, però, è utile anche in caso attacco informatico: un ransomware, infatti, potrebbe bloccare l’accesso ai dati salvati sul proprio hard disk. In questo scenario, chi ha una copia di backup in cloud non corre alcun rischio. I propri file sono al sicuro ed è possibile accedervi da un altro dispositivo in qualsiasi momento.

Per attivare un sistema di sicurezza di questo tipo è possibile affidarsi a Norton e al servizio Backup nel cloud, integrato nel bundle Norton 360 che offre uno spazio cloud sicuro dedicato al backup dei dati dell’utente.

Attivare Norton 360 è semplicissimo. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto. Attualmente, il bundle è in sconto fino al 66%.

Norton 360: la scelta giusta per proteggere i dati

Con Norton 360 è possibile accedere all’antivirus, con protezione in tempo reale contro tutte le principali minacce informatiche, e alla VPN, per una connessione privata e senza tracciamento, con la possibilità anche di spostare il proprio IP in un altro Paese per evitare i blocchi geografici.

Norton mette a disposizione varie opzioni per il suo bundle, disponibile a partire da 29,99 euro per un anno, con uno sconto fino al 66% e con la possibilità di attivare tutti i software di protezione inclusi su un massimo di 10 dispositivi (tra Windows, macOS, Android e iOS). Per il Backup nel cloud sono disponibili fino a 75 GB dedicati all’utente.

Antivirus, VPN e backup nel cloud con Norton 360

Norton 360 è disponibile in più versioni. Ecco le opzioni a disposizione degli utenti:

Norton 360 Standard con 10 GB in cloud costa 29,99 euro per un anno (-60%) con attivazione dei software su un solo dispositivo

con costa (-60%) con attivazione dei software su un solo dispositivo Norton 360 Deluxe con 50 GB in cloud costa 34,99 euro per un anno (-66%) con attivazione dei software su 5 dispositivi

con costa (-66%) con attivazione dei software su 5 dispositivi Norton 360 Premium con 75 GB in cloud costa 44,99 euro per un anno (-66%) con attivazione dei software su 10 dispositivi

Tutte le versioni di Norton 360 includono il sistema di protezione e blocco in tempo reale che garantisce una difesa costante contro virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche. C’è anche la Secure VPN, per una connessione protetta e senza tracciamento, ed è possibile ricorrere al Backup nel cloud, per salvare in sicurezza una copia dei propri dati. L’attivazione è immediata e avviene tramite il sito di Norton.