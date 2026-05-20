Basta agli aumenti di luce e gas: le nuove tariffe di Octopus fino al 21 maggio

Gli ultimi aumenti di luce e gas, in concomitanza con il prezzo di benzina e diesel costantemente intorno ai 2 euro al litro, stanno mettendo sotto pressione numerose famiglie italiane. Una delle soluzioni più intelligenti per dire basta agli aumenti è sottoscrivere una nuova fornitura, grazie alla quale è possibile riuscire a bloccare il costo della materia prima per un anno consecutivo, indipendentemente da quello che accadrà in questo lasso di tempo in Italia e nel resto del mondo.

In tal senso la proposta di Octopus, uno dei fornitori luce e gas che più si stanno distinguendo nel panorama del mercato libero italiano, è tra le migliori in assoluto. Infatti, non soltanto offre due tra le tariffe più basse del mercato, ma permette di bloccare gli eventuali prossimi aumenti del costo della materia prima luce e gas per dodici mesi consecutivi, dando poi la possibilità ai suoi clienti di richiedere la tariffa più bassa anche al termine del primo anno.

Tariffe luce e gas Octopus Fissa 12M fino al 21 maggio

Di seguito una panoramica completa delle tariffe luce e gas a prezzo bloccato dell’offerta Octopus Fissa 12M. Le tariffe elencate di seguito sono valide per tutti gli utenti che sottoscriveranno una nuova fornitura a prezzo fisso di Octopus entro appunto la giornata di giovedì 21 maggio.

Materia prima Luce (tariffa monoraria)

0,1298 euro/kWh : costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima Luce bloccato per i primi dodici mesi consecutivi 6 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (72 euro l’anno)

Gas

0,53 euro/Smc : costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi consecutivi

: costo della materia prima Gas bloccato per i primi dodici mesi consecutivi 7 euro al mese: costo relativo alla quota di commercializzazione (84 euro l’anno)

Infine, a comporre il prezzo finale della bolletta concorrono anche gli altri costi indipendenti dal fornitore, ossia le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte.