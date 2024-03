Basta AirPods, i Google Pixel Buds A-Series sono migliori e più ECONOMICI

Il miglior modo per ascoltare la musica isolandosi dal mondo circostante è acquistare un paio di auricolari come i Google Pixel Buds A-Series. Grazie alla loro qualità e al loro design sono ad oggi tra le cuffiette più interessanti in vendita sul web e lo confermano le tantissime vendite.

Oggi sono disponibili in esclusiva su Amazon con un’offerta a tempo che toglie il 23% dal prezzo recentemente scontato. In questo modo i Google Pixel Buds A-Series nella versione verde oliva costano solo 69 € con due anni di garanzia e spedizione veloce.

I Google Pixel Buds A-Series battono la concorrenza e sono comodissimi

Chi acquista i Google Pixel Buds A-Series sa benissimo di avere il top in termini di qualità. Questi auricolari hanno un suono davvero potente grazie ai driver dinamici da 12 mm progettati su misura. L’audio si adatta perfettamente al luogo in cui l’utente si trova a seconda del rumore proveniente dall’ambiente circostante. Niente paura per quanto riguarda il volume: sarà il suono adattivo a regolarlo. L’autonomia grazie alla presenza della custodia di ricarica arriva ad un totale di ben 24 ore.

Il vero vantaggio che rende questi auricolari unici nel loro genere è la forma. Sia le cuffiette che la custodia di ricarica hanno una sagoma totalmente differente rispetto agli altri prodotti al top della gamma in quest’ambito. La comodità è il vero punto di forza, sia nell’indossare gli auricolari che nel trasportarli con la loro custodia in tasca, in borsa o in uno zaino. L’altro pezzo forte è sicuramente rappresentato dal suono oltre che dall’integrazione con “Hey Google“.

Con un prezzo di soli 69 € dovuti allo sconto del 23%, questi Google Pixel Buds A-Series sono il vero best-buy di giornata. Bastano due giorni per riceverli a casa e ci sono anche due anni di garanzia, il tutto in esclusiva su Amazon.