Basta ansia: ecco 8 batterie RICARICABILI che costano 10 EURO

Amazon non è solo il luogo dove acquistare smartphone, tablet o prodotti per la casa, ma anche tutto ciò che spesso mette in moto altri dispositivi, come le batterie. Quelle ricaricabili ad alta capacità di classe AA sono disponibili in sconto proprio sul famoso sito e-commerce che rende disponibili una confezione da 8.

Avere delle pile ricaricabili significa evitare di acquistarne sempre di nuove. Con questi esemplari si può fare un vero e proprio investimento energetico. Sono tantissimi i cicli che hanno a disposizione e inoltre arrivano già caricate per un primo utilizzo.

Grazie ad Amazon e all’offerta offerta a tempo che ha lanciato, le batterie ricaricabili oggi costano il 15% in meno per un totale di 10,19 €, praticamente 1,27 € l’una. Hanno garanzia e anche spedizione veloce: arrivano già domani a casa vostra.

Le batterie ricaricabili da 2800 mAh offrono 1200 cicli

Queste batterie ricaricabili di colore nero che Amazon vende in una confezione da 8 sono oggi in sconto. Hanno a disposizione una capacità di ben 2800 mAh che garantisce quindi un’ampia autonomia al dispositivo in cui verranno inserite. Sono 1200 i cicli a disposizione, dunque possono essere utilizzate 1200 volte.

Il vero vantaggio è che riescono a mantenere almeno l’80% di carica anche dopo tre anni di inutilizzo. Le batterie sono già cariche in confezione ma solo al 20% per una questione di sicurezza durante il trasporto. Per fargli raggiungere il massimo delle prestazioni, è consigliabile ricaricarle almeno 3/5 volte.

La grande offerta di Amazon oggi non passa certamente inosservata siccome con il 15% di sconto queste batterie ricaricabili costano solo 10,19 €. Comprandole oggi sul sito e-commerce, arrivano già domani a casa vostra.