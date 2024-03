Basta computer ingombranti, su Amazon c'è il MINI PC con Ryzen 7

È finito il tempo dei computer desktop ingombranti, quelli fatti da più componenti. Oggi la centrare, il case, o che dir si voglia, è sempre più piccolo, anche se questo mini PC si è superato. In vendita su Amazon in sconto, il piccolo computer in questione si mostra come una scatoletta, un qualcosa di talmente compatto da non sembrare un PC.

Grazie al coupon da 50 €, questo potentissimo mini PC garantisce un prezzo di soli 299 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione rapida assicurata.

Il mini PC con 16 GB di RAM che tutti dovrebbero acquistare, ora è in sconto

All’interno di un design così compatto si fatica a pensare che ci sia un hardware così performante. In realtà è proprio quel che mette in mostra questo mini PC, ovvero un processore Ryzen 7 5700U di AMD, una memoria RAM da 16 GB e un SSD da 512 GB. A questo punto si tratta di un vero top di gamma, peraltro provvisto anche di Wi-Fi 6.

Siamo di fronte alla giusta soluzione per evitare di ingombrare spazi inutili. Su una scrivania si può lasciare tanto spazio per altri dispositivi, adornamenti e cose varie, piazzando magari questo mini PC dietro al display proprio come se non ci fosse. L’altro punto di forza, oltre alle dimensioni compatte, è certamente la potenza dell’hardware che è sorprendente: una volta acceso, questo computer dimostra di essere una vera saetta.

Chi vuole acquistarlo pagando meno del solito, deve approfittare adesso su Amazon grazie al coupon da 50 €. È così che il prezzo finale scende a soli 299 € con due anni di garanzia inclusi e con spedizione in un giorno.